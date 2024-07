Simone Braglia, parlando del mercato e del futuro del Milan, ha rivendicato il peso dell’assenza di un dirigente come Maldini.

Il Milan e Paolo Maldini sono stati a lungo legati da un doppio filo, strettissimo. Prima il padre Cesare, poi il figlio Paolo e per un breve periodo anche il nipote Daniel. Una dinastia di campioni ma prima di tutto uomini che ha posto il Milan e i colori rossoneri al primo posto, costellando di vittorie e successi il loro percorso con questa maglia. La sua uscita, tra l’altro burrascosa, dal Milan agli albori della passata stagione ha creato turbolenze nel mondo rossonero che oggi, a distanza di un anno, non si sono ancora assestate. Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di ‘TMW Radio’, ha espresso il proprio malumore sulla società e le scelte messe in pratica, rivendicando il ritorno di Paolo Maldini.

Ridateci Maldini

Le parole dell’ex portiere rossonero nella stagione 1997/1998 sono tutt’altro che concilianti verso l’attuale proprietà. Ha dichiarato infatti che “al Milan interessa poco il progetto sportivo”. Sul fronte mercato invece ha sottolineato che “manca tempo per raggiungere gli obiettivi, ma manca un attaccamento alla storia del club. Mi sembra siano più interessati al progetto stadio e merchandising che a quello squadra”. Conclude poi rivendicando nostalgicamente il ritorno dell’ex bandiera rossonera: “Ridatemi Maldini”.

Paolo Maldini Ivan Gazidis Frederic Massara

Chi è l’anti-Inter?

Simone Braglia ha inoltre espresso le proprie considerazioni in merito campionato che sta per iniziare, provando a fare una sorta di griglia scudetto. In tal senso ha affermato che “il Napoli può essere l’anti-Inter ma vediamo cosa succederà con Osimhen. Io però la Juventus la metto, mi piace molto come gestione. E’ tornata la Juve di un tempo, c’è il riavvicinamento della dirigenza allo staff tecnico, questa rivoluzione mi fa ben sperare nella riuscita di Motta. Più del Napoli io vedo la Juve”.

