Il Milan sorride per l’approdo di Brescianini all’Atalanta. I rossoneri infatti godono del 50% sulla rivendita. Ecco quanto entrerà nella casse del Milan.

Il calciomercato è sempre fonte di sorprese e colpi di scena, dove le trattative possono cambiare direzione in pochi istanti. Questo è esattamente ciò che è successo nel caso di Marco Brescianini, un giovane calciatore che ha iniziato la sua carriera con il Milan e che sembrava essere a un passo dal trasferimento al Napoli. Tuttavia, una svolta inaspettata ha portato il giocatore a vestire la maglia dell’Atalanta, dimostrando ancora una volta l’impredicibilità del mercato del calcio.

Il passaggio mancato al Napoli

Marco Brescianini, fino a questa mattina, era convinto di intraprendere una nuova avventura con il Napoli, tanto da aver già svolto le visite mediche necessarie per il trasferimento. Tuttavia, un’improvvisa frenata nell’operazione ha bloccato tutto. Secondo quanto riportato, il Napoli avrebbe cambiato le condizioni dell’offerta all’ultimo momento, causando la reazione del Frosinone che ha deciso di interrompere la trattativa. Questo fermarsi sulla soglia del trasferimento ha aperto la strada a un clamoroso colpo di scena.

Il colpo dell’Atalanta e le conseguenze per il Milan

Michele Criscitiello ha rivelato poi un cambio di rotta sorprendente: Brescianini non avrebbe più indossato la maglia azzurra del Napoli, ma quella nerazzurra dell’Atalanta. Questo passaggio è stato descritto come un colpo di genio da parte di Percassi, Presidente dell’Atalanta, che non solo ha sottratto il giocatore al Napoli, ma ha anche consolidato la sua fama di leader nel mercato italiano. Con il trasferimento ormai concluso, l’Atalanta ha pagato 13 milioni di euro al Frosinone per Brescianini, assicurandosi il giocatore con un contratto di 4 anni, più un’opzione per il quinto.

Dal canto suo, il Milan, che aveva ceduto in precedenza il calciatore al Frosinone, non esce svantaggiato da questa operazione. Infatti, i rossoneri avranno diritto a ricevere il 50% del ricavato della vendita, pari a 6,5 milioni di euro. Un’entrata non indifferente per il club milanese, che conferma come le dinamiche del calciomercato siano in grado di influenzare positivamente anche le squadre apparentemente estranee ai negoziati.

Il mercato, sempre una scatola di sorprese

Questo episodio illustra perfettamente come il calciomercato sia un ecosistema dinamico, capace di produrre cambiamenti repentini e spesso imprevedibili. La vicenda di Brescianini è solo l’ultimo esempio di come le trattative possano subire svolte drammatiche, con giocatori e squadre costantemente sul filo delle decisioni e degli accordi. Cosa riserverà il futuro? Solo il tempo potrà svelarlo, ma una cosa è certa: il calciomercato non smette mai di stupire.

