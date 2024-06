Broja avrebbe chiesto la cessione al Chelsea perché desideroso di vestire il rossonero del Milan. Destinazione gradita anche alla famiglia e all’entourage.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Il ‘Daily Express’ ha rivelato che l’attaccante del Chelsea avrebbe chiesto la cessione per poter accettare la corte del Milan, in cerca di alternative all’olandese del Bologna.

Broja lancia segnali al Milan

Il Milan inizia a guardarsi attorno con sempre maggiore insistenza. La sensazione sull’affare Zirkzee è che difficilmente si potrà superare l’impasse che sta stagnando la trattativa con l’agente dell’olandese. Uno dei nomi opzionati in casa Milan porta il nome dell’albanese del Chelsea Broja. Quest’ultimo avrebbe addirittura chiesto la cessione per poter accettare la corte rossonera, essendo Milano e il Milan una destinazione gradita a lui, alla sua famiglia e al suo entourage.

Joshua Zirkzee

Il costo dell’operazione

Il ‘Daily Express’ riporta inoltre anche la cifra che chiede il Chelsea per liberarsi del suo attaccante: 35 milioni di euro. Una cifra importante ma alla portata della cassa rossonera che riflette sul profilo sui cui affondare il corpo. L’attaccante albanese potrebbe rappresentare per il Milan un’ottima opportunità di mercato.

