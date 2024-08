Una delle peggiori partenze del Milan in Serie A. Già in altre occasioni i rossoneri partirono così male, ecco come finì la stagione in quei casi.

Nel calcio, il modo in cui una squadra inizia la propria stagione può spesso essere indicativo del percorso che seguirà nei mesi a venire. Tuttavia, non è sempre così prevedibile, specialmente quando si parla di club con una storia ricca e complessa come quella del Milan. La squadra rossonera, infatti, non è nuova a inizi di stagione sotto le aspettative, ma è anche vero che ha dimostrato più volte di poter ribaltare fortune apparentemente avverse.

Inizi di stagione difficili

Uno sguardo al passato del Milan rivela che non è la prima volta che la squadra affronta un avvio di campionato ostico. Negli ultimi trent’anni, ci sono state tre occasioni, prima dell’attuale, in cui i rossoneri non hanno vinto una delle prime due partite di campionato. La stagione corrente vede il Milan con un solo punto guadagnato su sei possibili, segnato da un pareggio con il Torino per 2-2.

Paulo Fonseca

I casi storici

Il primo di questi periodi risale alla stagione 1997/98, sotto la guida di Fabio Capello. Inizialmente, il Milan pareggiò contro il Piacenza per 1-1 e poi ottenne lo stesso risultato in casa contro la Lazio. Quella stagione si concluse con un deludente 10° posto, ben lontano dalla vetta della classifica e pericolosamente vicino alla zona retrocessione.

Un altro inizio difficile fu testimoniato nella stagione 2008/09, con Carlo Ancelotti alla guida. Dopo aver subìto due sconfitte consecutive, una contro il Bologna e l’altra contro il Genoa, il Milan riuscì a riscattarsi terminando il campionato al 3° posto, a soli 10 punti dalla capolista.

Più recentemente, nella stagione 2011/12, allenata da Massimiliano Allegri, il Milan incappò in un pareggio per 2-2 in casa contro la Lazio, seguito da una sconfitta per 3-1 contro il Napoli. Nonostante ciò, i rossoneri conclusero il campionato al secondo posto, rimarcando la loro capacità di riprendersi dopo un inizio complicato.

Tra passato e presente

L’analisi degli inizi di stagione passati del Milan evidenzia una tendenza del club a recuperare dalle partenze rallentate, un dato che potrebbe offrire conforto ai tifosi nel contesto attuale. Sebbene il raffronto con le stagioni precedenti non possa garantire con certezza il futuro andamento della squadra, fornisce sicuramente uno spunto di riflessione sulla resilienza e la tenacia tipiche del Milan.

Quest’anno, con un avvio sicuramente al di sotto delle aspettative, sarà interessante osservare come il Milan riuscirà a navigare le acque turbolente di questa stagione di Serie A e se sarà capace di ripetere i riscatti storici che hanno caratterizzato alcune delle sue annate precedenti. La strada è ancora lunga e le potenzialità per ribaltare questo esordio incerto ci sono tutte, stando agli insegnamenti che la storia del club rossonero può offrirci.

