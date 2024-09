Like galeotto di Leao sui social infiamma la polemica dopo Milan-Liverpool. Ecco cosa è successo nell’immediato post partita.

Il Milan deraglia, pericolosamente, contro il Liverpool. Squadra contestata aspramente sugli spalti al grido di “tirare fuori i co*****i” e aria che diventa sempre più elettrica. A metterci il carico da 90 ci si mette anche Leao che, dopo il caso cooling break, non si presenta sotto la Curva a fine partita ( unico della squadra a non andare ). Come se non bastasse, nelle ore immediatamente successive al termine della partita, il portoghese mette un like galeotto e inopportuno ad un post. E’ subito polemica.

Galeotto fu quel like

Dopo certe sconfitte il silenzio sarebbe cosa gradita e anche consigliabile. Non è proprio da Leao avere comportamenti più sobri e soprattutto attenti alle eventuali conseguenze. Il mondo dei social, purtroppo o per fortuna, è un grande e implacabile evidenziatore capace di gettare chiunque dall’olimpo delle stelle al declino delle stalle. Il portoghese in maglia numero 10 ha messo like a un post ritraente sul campo di Milanello Maldini e Tonali. Due figure, decisamente ingombranti, di un Milan che ora non c’è più.

Rafael Leao

Like rimosso ma…

Poco importa se poi il like sia stato prontamente tolto, l’evidenziatore dei social ha già segnalato quanto accaduto e acceso una nuova polemica. Il like di Leao significava nostalgia per il duo Maldini-Tonali, o semplice ammirazione per due grandi campioni rossoneri? Difficile se non impossibile trovare risposte ma, all’indomani di una sconfitta rovinosa come quella di ieri, è decisamente l’ennesimo spunto che nessuno si aspettava. Più silenzio e più campo.

