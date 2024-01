Milan Cagliari 4-1: Pioli elimina Ranieri dalla Coppa Italia e vola ai quarti. Decisivo Jovic con una doppietta e i gol di Traorè e Leao

Il Milan dei giovani lanciati da Pioli batte 3-1 il Cagliari di Ranieri, eliminando i sardi agli ottavi di Coppa Italia. Decisivo per la vittoria dei rossoneri è stato Jovic con una doppietta (29′ e 42′). A mettere il sigillo sul successo è stato Traorè. Inutile la rete della bandiera di Azzi all’88’.

Ora il Milan terzo in classifica alle spalle della Juve in campionato se la vedrà ai quarti con la vincente di Atalanta Sassuolo in programma domani.

