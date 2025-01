Milan-Cagliari: dove vederla in TV e streaming, i dettagli

I rossoneri si rituffano in campionato sperando di proseguire l’ottimo momento derivante dalla vittoria in Supercoppa.

In una serata che promette emozioni forti e calci di alta qualità, lo stadio San Siro di Milano si prepara ad essere il teatro dello scontro tra Milan e Cagliari.

Questo match, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025, si presenta come un bivio significativo per le aspirazioni delle due squadre, con una rivalità che ha già dimostrato nel passato di saper regalare partite cariche di colpi di scena e di emozioni fino all’ultimo minuto.

I dettagli

La sfida di stasera, che prenderà il via alle ore 20:45, si annuncia ricca di spunti interessanti, su tutti il debutto ufficiale in Serie A di Sergio Conceicao alla guida tecnica del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di riscatto dopo il pareggio della sfida dell’andata; per i sardi, invece, ogni punto è prezioso nella lotta per la salvezza.

L’importanza del match

I rossoneri, attualmente posizionati all’ottavo posto con 27 punti e due partite da recuperare, non possono più permettersi passi falsi nell’inseguire un piazzamento che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. D’altro canto, il Cagliari, guidato da mister Nicola, naviga nelle acque turbolente della lotta per non retrocedere, forte però di una vittoria cruciale ottenuta contro il Monza che lo ha portato a 17 punti.

Dove seguire il match

Per i tifosi che non vorranno perdere nemmeno un minuto dell’azione, diverse sono le opzioni per seguire la partita. Grazie alla copertura di ‘DAZN’ e ‘Sky’, gli appassionati potranno godersi la diretta sia in TV che in streaming. ‘DAZN’, che detiene i diritti di trasmissione delle partite di Serie A fino alla stagione 2028-2029, offre la possibilità ai suoi abbonati di seguire l’incontro attraverso molteplici dispositivi: dalle smart TV compatibili a console come Xbox e PlayStation, fino ai dispositivo portatili come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa, tramite la piattaforma ‘NOW’ e l’app ‘Sky Go’, sarà possibile fruire dello streaming online, assicurando così a tutti gli appassionati di non perdere un secondo del match.

Leggi l’articolo completo Milan-Cagliari: dove vederla in TV e streaming, i dettagli, su Notizie Milan.