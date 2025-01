Calabria e Florenzi verso l’addio: il Milan su un terzino destro tutto nuovo, il profilo

I rossoneri perderanno a costo zero i due terzini destri: parrebbero infatti non esserci possibilità che ai due venga offerto un rinnovo.

In quest’epoca dove il calciomercato si muove a ritmi frenetici, il Milan sembra non voler essere da meno, tessendo le trame per rafforzare la squadra in vista delle future sfide.

Al centro delle attenzioni dei rossoneri, non c’è solo il rinforzo dell’attacco, ma anche la solidità della difesa e l’equilibrio a centrocampo ricevono una particolare attenzione.

La strategia

Il Milan dimostra di avere una visione a lungo termine, cercando di bilanciare l’esigenza di risultati immediati con la costruzione di una base solida per il futuro. Il club è attivamente alla ricerca di talenti in grado di rafforzare sia l’attacco sia il centrocampo e la difesa. In particolare, l’attenzione rivolta al reparto arretrato sottolinea l’importanza di avere una squadra equilibrata, capace di esprimersi al meglio in tutte le aree del campo.

Gli obiettivi

La possibile partenza di Okafor e l’interesse per Marcus Rashford evidenziano inoltre l’intenzione del Milan di rimanere competitivo a livello offensivo, nonostante le sfide poste da un mercato sempre più esigente. Recentemente, il nome di Belahyane dell’Hellas Verona è sembrato perdere quota: l’ultima voce riguarda però un compagno di squadra del regista marocchino.

Occhio al futuro per la difesa

Tra le possibili operazioni di mercato che interessano i rossoneri, come riporta Tuttosport, spicca l’interesse per Jackson Tchatchoua, terzino destro di origine belga classe 2001. Questo interesse sembra proiettato anche alla luce delle inevitabili partenze di Calabria e Florenzi, i cui contratti non verranno rinnovati.

