Milan, addio a Okafor: non solo Rashford, spunta un nome clamoroso per l’attacco

Il mercato dei rossoneri entra nel vivo con la cessione dello svizzero: fondamentale quindi l’ingresso di un nuovo attaccante.

Nel frenetico mondo del calcio, il mese di gennaio è spesso sinonimo di movimenti di mercato e trattative serrate.

Una situazione che non risparmia neanche il Milan che, fresco di una ripartizione offensiva dovuta all’addio di Noah Okafor, diretto al Lipsia, si ritrova nel pieno di un periodo di transizione e riorganizzazione.

In uscita

L’accordo tra le squadre per il passaggio di Okafor prevede un prestito con riscatto fissato a oltre 20 milioni di euro, lasciando i rossoneri alla ricerca di una nuova pedina in attacco per rafforzare la rosa di Sergio Conceiçao.

In pole

Il nome che circola con insistenza tra i corridoi di Milanello è quello di Marcus Rashford, l’attaccante inglese che sembra in uscita dal Manchester United. La pista, tuttavia, risulta complicata a causa della forte concorrenza per il giocatore.

L’occasione

In questo scenario di incertezza, emerge una nuova opzione per il fronte offensivo del Milan: Federico Chiesa. L’ex Juve e attuale giocatore del Liverpool non sta trovando molto spazio sul campo in Inghilterra, alimentando le voci su un possibile ritorno in Italia. Nonostante ciò, la dirigenza milanista, come riporta TMW, pare mostrarsi non particolarmente incline a intraprendere trattative per l’acquisto dell’attaccante.

Tra conferme e smentite

Le voci di mercato hanno subito trovato una sorta di risposta nelle parole dell’agente di Chiesa, Fali Ramadani. Quest’ultimo ha tenuto a precisare la posizione del Liverpool, sottolineando come il club inglese non intenda rinunciare a Chiesa dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

