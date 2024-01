Antonio Mirante, portiere del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria col Cagliari in Coppa Italia. Le dichiarazioni

Il portiere rossonero Antonio Mirante ha voluto parlare a Mediaset dopo Milan Cagliari.

PARATA – «È il destino di noi vecchi. Giusto dare merito ai giovani, non era facile per loro. Abbiamo giocato bene, l’approccio non è stato dei migliori ma ci siamo poi messi a posto. Abbiamo trovato spazio a destra con Chukwueze, Adli. Dopo col passare del tempo e col doppio vantaggio siamo stati più agevolati. Mi fa rabbia il gol subito».

