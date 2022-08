Queste le parole di Davide Calabria, il terzino destro del Milan ha parlato a DAZN in una lunga e bella intervista.

Ecco le parole del terzino destro del Milan, Davide Calabria che ha parlato a DAZN, inizia parlando di Milanello: “Si respira la storia. Ci sono tante foto che raccontano cos’è il Milan.” Poi sulla fascia di capitano: “E’ un’emozione grande. Sono qui da piccolino, è un sogno che si avvera. E’ impressionante.“

Calabria

Sulla sua carriera: “Sono arrivato qui a 10 anni. I primi mesi ero in difficoltà per il fatto di essere lontano da casa, non è stato semplice. A mia mamma dicevo che non sapevo se sarei riuscito a restare qui, ma lei mi ha detto di non mollare. Ha fatto tanti sacrifici per me, la ringrazierò sempre per questo.“

Conclude su Ibra: “Zlatan è un grande professionista. Mi auguro che possa tornare il prima possibile. Ci ha dato una grande mano nello spogliatoio, ha aiutato tutti i più giovani a rendere come stiamo rendendo ora in campo.“

