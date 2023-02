Sono queste le parole di Davide Calabria, ecco cosa dice il capitano del Milan a MilanTV prima della sfida al Torino.

Ecco le parole di Davide Calabria, il terzino destro del Milan parla proprio a MilanTV appena prima del match contro il Torino: “Certe volte mi stupisco della fantasia e delle cattiverie che l’essere umano può creare. Volevo mettere un punto a questa situazione spiacevole e a queste fesserie sullo spogliatoio, anche perché siamo tutti uniti e compatti per la partita di stasera. Dobbiamo tornare a essere convinti dei nostri mezzi. Il Milan ha sempre bisogno di vincere e dobbiamo avere la forza di farlo stasera. Li conosciamo. Sono molto fastidiosi. Ci saranno molti duelli e chi avrà la forza di reggerne di più vincerà la partita.”

Federico Zancan parla così a Sky Sport: “Qualcosa dà la sola presenza di Ibra. Il Milan ha raggiunto un grande risultato l’anno scorso camminando da solo. Ha dimostrato di non aver bisogno del suo ritorno per tornare alla carica. Ibra può essere un collante e dare una motivazione a qualcuno. Il Milan però è ad un punto dal quarto posto. Questo fine settimana c’è Lazio-Atalanta e può cambiare tutto in termini di classifica”.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG