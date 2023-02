Sono queste le parole del centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli che parla a DAZN nel format 1vs1.

Ecco le parole di Manuel Locatelli, il regista della Juventus, parla così nel format 1vs1 su DAZN, ecco cosa dice: “Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento avuto, è la base, il mister ce lo dice. Così vengono fuori le qualità. Anche con l’Atalanta e la Lazio abbiamo fatto bene, se tutti noi diamo il massimo esaltiamo le qualità di tutti. E’ una cosa che facciamo, Danilo mi ha detto che devo parlare. Ho detto solo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, non dobbiamo stare a guardare cose che non ci competono. Dobbiamo fare più punti possibili in campionato, andare avanti in altre competizioni. Ho solamente detto che non si può sbagliare l’atteggiamento.“

Sulla penalizzazione: “Chiaro che quando subisci questa cosa, come tutti i tifosi, nello spogliatoio sono cose che toccano. Abbiamo parlato tra di noi, ci siamo scritti e ne abbiamo riparlato. E’ inutile parlarne, la società se ne occuperà e noi dobbiamo fare punti. Vederci lì non è bello ma dobbiamo fare punti. Le foto postate? Nei momenti di difficoltà escono fuori gli uomini, ci siamo ancora più uniti, dobbiamo dare il massimo per la maglia.“

