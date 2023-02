Sono queste le parole di Robin Gosens, l’esterno sinistro dell’Inter parla a Footsteps nel format ufficiale dei nerazzurri.

Ecco le parole di Robin Gosens dell’Inter, ecco cosa dice l’esterno sinistro al format ufficiale nerazzurro Footsteps: “Mentalità e disciplina sono due cose che vanno insieme e sono stati i fattori determinanti per la mia carriera considerando che non ho lo stesso talento di tanti altri. Avere piacere in quello che stavo facendo è sempre stato fondamentale e lo è anche ora che il calcio è diventato un mestiere. Questo amore per il calcio è una parte di me e me la porto dietro.“

Conclude così: “Direi Eto’o oppure Milito. Due giocatori impressionanti. Nell’Inter ce ne sono stati tantissimi, però Milito mi ha sempre impressionato per come si muoveva in area avversaria e con lui sarebbe stata una bella coppia vedendo quanti cross piazzo. David Alaba è sempre stato il mio idolo fin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Non so precisamente il perché, ma io vedevo sempre la Bundesliga e lo guardavo ricoprire tutti i ruoli nel Bayern. Mi ha sempre impressionato.“

