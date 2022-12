Sono queste le parole di Davide Calabria, il terzino destro del Milan parla a Sky Sport sulla sua situazione.

Ecco le parole di Davide Calabria, terzino destro del Milan, che parla a Sky Sport della sua condizione fisica: “Dal campo, a Empoli, avevo percepito che fosse un infortunio un po’ strano: è stato un insieme di emozioni. Il fatto di non saper bene quanto potevo star fuori e come mai è successa questa cosa, ma ora l’ho messa alle spalle. Abbiamo lavorato tanto per tornare ad essere qui, sto bene, sto praticamente recuperando la migliore delle forma. Sto facendo la preparazione da solo per recuperare in sicurezza, son contento comunque di iniziare a riassaporare un po’ il campo con la squadra e a breve dovrei rientrare.“

Conclude così: “Il Napoli non ce lo aspettavamo così forte, sta facendo un campionato incredibile. Credo che sia ancora davvero presto, sarà fondamentale il rientro a gennaio dove hanno anche degli scontri diretti. Noi dovremmo recuperare i punti persi nelle ultime sfide e avremo anche la fortuna di ritrovare qualche giocatore che abbiamo perso per strada, quindi sono sono molto fiducioso“.

