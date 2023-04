Mattia Caldara, difensore dello Spezia in prestito dal Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro

Mattia Caldara, difensore dello Spezia in prestito con diritto di riscatto dal Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro. Le sue parole in un’intervista a Primo Canale.

«Mi trovo bene qua con tutti, la cosa importante per me e per noi è la salvezza, poi al resto ci penserò a salvezza avvenuta e spero che questa arrivi il prima possibile. Ora sono concentrato solo sull’obiettivo».

The post Milan, Caldara sul suo futuro: «Ci penserò a salvezza ottenuta» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG