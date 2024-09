Calhanoglu ne ha per tutti e risponde alla sua maniera alle critiche che, negli ultimi tempi, gli sono state rivolte. Sottolinea la sua presenza al Pallone d’Oro.

Nel cuore di un vivace dibattito che tiene banco nel mondo del calcio, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Internazionale e pilastro della nazionale turca, ha deciso di rompere il silenzio. Le sue dichiarazioni, rilasciate dopo la convincente vittoria della Turchia contro l’Islanda per 3-1 in Nations League, non solo evidenziano il valore dell’attaccante nel panorama calcistico attuale, ma offrono anche spunti di riflessione su critiche, ambizioni personali e il futuro della sua carriera in un clima di fervidi movimenti di mercato. Con un mix di determinazione e orgoglio, Calhanoglu apre una finestra sulle sue percezioni e sulle voci che lo hanno circondato negli ultimi tempi.

L’orgoglio di rappresentare il proprio paese e quella frecciatina…

La performance della Turchia nel Gruppo B4 della Nations League si è rivelata straordinaria, non solo per il risultato ottenuto contro l’Islanda ma anche per il contributo di giocatori di rilievo quali Muhammed Kerem Aktürkoğlu, che con una tripletta ha incantato i tifosi. Al centro di questo successo, Hakan Calhanoglu esprime il suo orgoglio non solo per il risultato sportivo ma anche per il riconoscimento individuale che ha accompagnato la sua carriera. Dopo un ventennio, torna un turco nella lista dei candidati per il Pallone d’Oro, un traguardo che per Calhanoglu rappresenta l’esito di un duro lavoro e dedizione al calcio e alla nazionale turca. In merito alle critiche il turco nerazzurro afferma “quando sitratta di me, ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni un giocatore turco è tornato di nuovo nella classifica del Pallone d’Oro, ne sono orgoglioso”.

Hakan Calhanoglu

Le voci di mercato e il futuro all’Inter

Nonostante le speculazioni e le voci che lo hanno visto vicino a trasferimenti altisonanti, Calhanoglu ha voluto chiarire la sua posizione riguardo il futuro con l’Inter. Dimostrando una fedeltà e un attaccamento ai colori nerazzurri, il centrocampista sottolinea di aver ricevuto offerte ma di aver sempre avuto chiaro il suo desiderio di rimanere all’Inter. In un mondo calcistico sempre più frenetico e incline ai cambiamenti, le parole di Calhanoglu trasmettono un messaggio di stabilità e continuità, nonostante gli inevitabili movimenti di mercato.

Un obiettivo in Nazionale: toccare quota 100 presenze

Parafrasando le sue ambizioni future, Calhanoglu non nasconde il desiderio di raggiungere traguardi importanti con la maglia della Turchia. Giocare la centesima partita rappresenta per lui un obiettivo significativo, simbolo di una carriera internazionale longeva e di successo. L’importanza di vestire la maglia nazionale è un valore che traspare dalle parole del centrocampista, delineando un percorso virtuoso di dedizione e professionalità nel panorama calcistico internazionale.

