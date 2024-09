Fabrizio Biasin, parlando di Milan, ha sollevato critiche a RedBird, addossando alla proprietà gli attuali malumori nei tifosi rossoneri.

In un mondo del calcio sempre più focalizzato sui risultati economici, la questione dell’equilibrio tra successo finanziario e soddisfazione della tifoseria diventa cruciale, soprattutto per club storici come il Milan. La recente critica del giornalista Fabrizio Biasin getta luce su un dilemma che, negli ultimi tempi, sta toccando da vicino la società rossonera sotto la nuova gestione americana di RedBird.

La critica sulla gestione

Il confronto tra le performance correnti del Milan e lo stato delle cose nella stagione precedente evidenzia una discrepanza notevole, non solo in termini di risultati sul campo, ma anche relativamente all’atmosfera generale che circonda il club. Sebbene i dettagli finanziari siano di solito arene riservate a manager e dirigenti, la loro influenza sull’esperienza dei tifosi è innegabile. L’aumento dei prezzi dei biglietti, un punto sollevato da Biasin, si pone come una decisione controversa che, sebbene possa riflettere un intento di stabilizzazione economica, rischia di alienare proprio coloro che rappresentano il cuore pulsante della squadra: i suoi sostenitori.

Casa Milan

La performance sul campo e l’entusiasmo dei tifosi

Con riferimento alle prime tre partite della stagione, Biasin evidenzia una squadra che si presenta “tatticamente smarrita”, un’espressione che articola perfettamente la preoccupazione di vedere un Milan che fatica a ritrovare la propria identità in campo. In un contesto in cui la fiducia è una moneta rara e preziosa, il tecnico Fonseca è chiamato a compiere una difficile impresa: riconquistare l’appoggio e l’entusiasmo dei tifosi. La sfida a venire contro il Liverpool in Champions League si configura come un banco di prova significativo, non solo per la squadra ma anche per misurare il polso della passione dei supporter, in un momento in cui i biglietti faticano a trovare acquirenti come nel passato.

Il bilanciamento tra finanza e passione

Nell’editoriale, Biasin sottolinea una verità inconfutabile del calcio moderno: fare calcio in Italia (e in generale) non è solo una questione di numeri e bilanci. Ciò implica un’avventura che richiede di accettare un certo grado di rischio. La gestione prudente dei conti è senza dubbio cruciale, specie in un’epoca segnata da continue turbolenze economiche. Tuttavia, il rischio di una gestione troppo conservativa è quello di ritrovarsi con un’impresa finanziariamente solida ma distante anni luce dal vibrare delle passioni che tradizionalmente circondano il mondo del calcio. Il Milan, con la sua ricca storia e i suoi innumerevoli successi, rappresenta una realtà in cui bilanciare tali aspetti diventa un’arte delicata e fondamentale per il suo futuro.

