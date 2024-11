Il talentino rossonero ha recentemente vissuto l’ebbrezza in successione del debutto in Champions League e da titolare in campionato ed ora arrivano importanti parole del tecnico azzurro.

Alla vigilia di un’amichevole molto attesa presso lo stadio Castellani di Empoli, dove le speranze calcistiche dell’Italia Under 21 si scontreranno con quelle della Francia, emerge una frase significativa da parte del CT Carmine Nunziata.

Questa presa di posizione riguarda Francesco Camarda, la speranza rossonera che nonostante i suoi notevoli recenti esordi è ancora aggregato alla nazionale under 19.

Camarda tra esordi e crescita

Nelle ultime tre settimane Francesco Camarda ha assaporato delle emozioni uniche ed intravisto il suo futuro prima esordendo in Champions League a San Siro contro il Bruges il 22 ottobre con tanto di rete poi purtroppo annullata per fuorigioco e poi partendo per la prima volta da titolare in Serie A nella non proprio positiva trasferta del Milan a Cagliari. Il tutto a testimoniare la sua crescita sia tecnica quanto di importanza e considerazione all’interno dell’ambiente rossonero.

Chiamata in Under 21?

Al momento il non ancora 17enne Camarda è regolarmente convocato nella nazionale azzurra under 19 ed il passo successivo sarebbe l’Under 21. A questo proposito è stata posta la domanda al CT Carmine Nunziata che ha così commentato la possibile futura convocazione del rossonero proprio in Under 21: “Sicuramente c’è un occhio di riguardo nei suoi confronti. In questo momento si è preferito lasciarlo, visto che noi abbiamo due amichevoli, con l’Under 19 che ha le qualificazioni. Ma da qua all’Europeo insomma, verrà preso in considerazione anche lui “.

Il futuro è dalla sua parte

Nunziata ha quindi chiaramente aperto le porte a convocazioni future per il calciatore, sottolineando che il tempo gioca certamente a suo favore. Infatti, c’è una strategia ben definita dietro a questa scelta, motivata dalla volontà di gestire al meglio il percorso di crescita di Camarda all’interno delle nazionali giovanili. Questo lascia intendere che le prestazioni e i progressi di Camarda verranno monitorati con vivo interesse, in vista del un suo inserimento nei piani futuri della squadra Under 21.

