Curioso incontro a Torino durante le ATP finals tra il tecnico rossonero ed il tennista noto tifoso milanista. E Sinner si lascia andare ad una rivelazione.

Nel mondo dello sport, il piacere di ricevere un tributo da un campione di un’altra disciplina rappresenta un momento di condivisione unico. Ciò si è verificato ieri quando Jannik Sinner, fenomeno del tennis italiano, ha avuto l’opportunità di incrociare il proprio cammino con quello di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, squadra per cui Sinner tifa, durante le ATP Finals di Torino.

Questo incontro tra milanisti si è trasformato in un momento ricco di significato, specialmente per Sinner che ha ricevuto un dono davvero speciale e si è lasciato andare ad alcune battute.

Il regalo inaspettato

Al termine di una vittoria cruciale che ha aperto a Sinner le porte delle semifinali delle ATP Finals, avendo sconfitto Medvedev, l’atmosfera già festosa si è arricchita con un gesto a tinte rossonere. Paulo Fonseca, cogliendo l’occasione della pausa per le nazionali, ha deciso di fare una visita all’Inalpi Arena di Torino, non solo come spettatore e fan ma portando con sé un tributo per Sinner: una maglia del Milan personalizzata con il nome del tennista e il numero 1, simbolico del suo ranking e del top mondiale che ora rappresenta.

Amore e superstizione per il Milan

La scelta di questo regalo non è casuale, considerando la nota passione di Sinner per il Milan. L’incontro tra i due si è quindi trasformato in un’occasione per scambiarsi battute e complimenti. Jannik Sinner, approfittando del momento, ha espresso il suo apprezzamento per la recente impresa del Milan in Champions League contro il Real Madrid e Fonseca ha apprezzato. Il tennista ha poi proseguito con una battuta che mischia amore per il Milan e superstizione: “Sono stato a San Siro l’anno scorso, a dicembre. È bellissimo quando è pieno, ho guardato una partita che non è finita bene quindi io porto sfortuna”. Il tutto condito dalle risate dei presenti a sottolineare la particolarità dell’ammissione di Sinner.

Milan Terza Maglia 2024 2025

Sport e socialità

L’episodio ha dato vita a un’interazione ricca di sportività e umanità, dimostrando come lo sport sappia unire, creando ponti tra discipline diverse. La consegna della maglia e la successiva conversazione tra Fonseca e Sinner riflettono la grande stima reciproca che va oltre il semplice ambito professionale. Il tutto è stato immortalato in foto che hanno catturato l’essenza di questo incontro: due protagonisti che, al di là delle proprie discipline, condividono valori universali di rispetto, ammirazione e passione per lo sport, in questo caso a forti tinte rossonere.

Leggi l’articolo completo Sinner e Fonseca, siparietto a Torino. Ed il numero uno al mondo fa una rivelazione sul Milan, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG