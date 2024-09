Antonio Candreva, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha espresso curiosità sul Milan nonostante la brutta partenza.

Nel panorama calcistico italiano, le parole di un giocatore esperto come Antonio Candreva, recentemente intervistato da La Gazzetta dello Sport, risuonano con particolare rilevanza, soprattutto quando riguardano la corsa scudetto tra i top club della Serie A. Candreva, noto per il suo acume tattico e la sua lunga carriera nelle serie maggiori italiane, ha offerto interessanti prospettive non solo sui favoriti per il titolo, ma anche sulla propria situazione professionale, attualmente svincolato.

L’Inter vista come favorita

Antonio Candreva non ha dubbi su chi sia la squadra da battere in questa stagione di Serie A: l’Inter. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri hanno dimostrato di essere superiori sotto ogni aspetto, ponendosi così come i principali candidati alla conquista dello scudetto. Nonostante la sua esperienza con diversi club, tra cui la Juventus, Candreva nota come l’equilibrio del campionato sia accentuato quest’anno da un avvicendamento massiccio sulla panchina delle squadre, con ben 13 cambi di allenatori che portano freschezza e nuovi metodi tattici.

calcio pallone Serie A

Un occhio alla Juventus e al Milan

Parlando di Thiago Motta alla Juventus e Paolo Fonseca al Milan, Candreva esprime curiosità e interesse per i loro approcci. Nonostante abbia avuto l’opportunità di giocare sotto la guida di Motta in ambito internazionale, e ammirato il lavoro svolto da Fonseca sembra riservare un cauto ottimismo per il futuro di queste squadre, riconoscendo però che il Milan non ha avuto l’avvio sperato. L’ex Inter crede quindi che i rossoneri abbiano ancora le energie e possibilità di riemergere.

