Ecco le parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale che parla a Invest in Sports della squadra rossonera.

Sono queste le parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale che parla a Invest in Sports un convengo a New York da Sportico. Ecco cosa dice sulla società rossonera: “Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare ma possiamo dare un bel contributo. Ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia ad esempio non ci sono stadi nuovi dal 2011. C’è disparità. Il valore dei diritti tv in Premier è triplo rispetto all’Italia e in Liga è doppio.“

Conclude così il tecnico: “II club ora sono aziende di entertainement. Quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. Il Milan ha vinto uno scudetto e le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c’è grande differenza con la Premier. Io credo che si possano avere benefici strategici. Attraverso le sinergie puoi crescere. È tutto molto teorico ma per me c’è una logica. Dobbiamo occuparci della differenza tra Premier e A. Quando arrivi a certi livelli, tutto è molto politico. Il mio lavoro è abbassare testa e lavorare. È interessante però capire perché certe cose accadono.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG