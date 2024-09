Scambio di vedute tra Cassano e Adani su chi manchi di più al Milan. L’ex Inter snobba Tonali e cita un altro ex rossonero di spicco.

Nel calcio moderno, le opinioni degli esperti e gli analisti di settore acquisiscono spesso un’importanza paragonabile alle prestazioni in campo. Le loro valutazioni sulla composizione delle squadre e le potenzialità dei singoli giocatori possono influenzare le strategie di gioco, le scelte di mercato e persino la passione dei tifosi. Recentemente, due figure note nel panorama calcistico italiano, Daniele Adani ed Antonio Cassano, entrambi ex giocatori di successo e ora affermati opinionisti, hanno condiviso durante la trasmissione Viva el Futbol, la loro visione riguardante il centrocampo del Milan, concentrandosi in particolar modo su Sandro Tonali, Tijjani Reijnders e l’assenza di Franck Kessié. Queste riflessioni emergono da una discussione avvenuta durante la trasmissione Viva el Futbol, dove sono state esplorate le qualità e le mancanze del Milan attuale.

La lode per Reijnders e Tonali

Riguardo Tijjani Reijnders, Daniele Adani ha espresso un giudizio decisamente positivo, descrivendolo come un “calciatore di classe” dotato di eccellenti capacità nel leggere il gioco e nel distribuire il pallone. Secondo Adani, la visione e la precisione di Reijnders nel servire i compagni rappresentano qualità preziose per il centrocampo milanista. Tuttavia, Adani ha anche sottolineato che il giocatore ha ancora margini di crescita e che, nonostante la sua innegabile classe, “deve ancora fare uno step” per realizzare appieno il suo potenziale.

Quanto a Sandro Tonali, la considerazione di Adani è ancora più incisiva, etichettandolo come un elemento “indispensabile” per il Milan. Adani ritiene che la presenza di Tonali nel centrocampo rossonero sarebbe stata cruciale, non solo per le sue capacità individuali ma anche per come avrebbe potuto elevare il gioco dei compagni.

Sandro Tonali

Il punto di vista di Cassano: la mancanza di Kessié

Antonio Cassano, da parte sua, ha offerto una prospettiva leggermente diversa. Pur riconoscendo le qualità presenti nel centrocampo milanista, l’ex attaccante ha evidenziato una mancanza distinta nel roster attuale del Milan: Franck Kessié. Descritto come un “vero tuttocampista” capace di influenzare significativamente una partita attraverso gol, assist e una marcata personalità in campo, Kessié è visto da Cassano come la vera lacuna del Milan. Inoltre, Cassano ha sottolineato come la partnership di Kessié con un giocatore del calibro di Reijnders avrebbe potuto portare a un netto incremento qualitativo del gioco milanista.

