Paolo De Paola ha commentato l’attuale momento del Milan paragonandolo a una pentola a pressione pronta a esplodere.

Il Milan sta vivendo un momento senza dubbio buio e in cui c’è ben poco di cui rallegrarsi. La classifica piange, l’allenatore è sempre più sulla graticola e i rinnovi di Theo e Maignan sono due punti interrogativi. Insomma, la situazione è la medesima e la prossime partite segneranno il futuro sia del Milan e, soprattutto, di Fonseca sulla panchina rossonera. Paolo De Paola, giornalista di Sportitalia, ha commentato l’attuale momento del Milan utilizzando una metafora decisamente forte.

Milan: pentola a pressione

“Il Milan ha ancora una pressione maggiore: questa adesso è una pentola pronta a esplodere. Al di là dei casi che stiamo denunciando, c’è una questione Ibrahimovic ancora da chiarire con i rimpianti riguardanti Maldini. C’è una questione Maignan perché anche lui è uno tra gli scontenti, insieme a Theo Hernandez e Leao. C’è una questione Fonseca che tarda a farsi capire: c’è un solo giocatore in questo momento che in qualche modo sta attirando ed è Pavlovic, sta tenendo in piedi da solo la baracca della difesa che fa acqua. Nessun problema dell’anno scorso è stato risolto quest’anno, almeno a vedere il Milan in campo”.

Paulo Fonseca

La voce clamorosa sul successore di Fonseca

Paolo De Paola ha poi svelato chi potrebbe, a sorpresa, sedere sulla panchina del Milan prendendo il posto di Fonseca. Il giornalista ha affermato che “si è fatto già un ragionamento su chi potrebbe essere il sostituto, si parla addirittura di Bonera, più di questo”. Motivo questo che – a suo dire – evidenzia maggiormente il clima pesante che aleggia su Milanello.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG