Milan, Castillejo ha rifiutato la Samp

Samu Castillejo resta al Milan. È questa la decisione dell’ultimo minuto che spiazza il Milan e la Sampdoria. La trattativa sembrava tutta in discesa soltanto qualche ora fa, poi il dietrofront del calciatore. Secondo le indiscrezioni Castillejo avrebbe rifiutato la corte dei dirigenti del club ligure dopo aver lasciato Milanello.

Niente prestito per lui. Resterà alla corte di Pioli a giocarsi le sue chance in rossonero. Il Milan a questo punto dovrebbe aver chiuso il suo mercato. La Samp, che aveva provato invano a prendere Defrel dal Sassuolo, contava sul calciatore spagnolo per aggiungere soluzioni al reparto offensivo di Giampaolo. Castillejo resta al Milan perché non convinto della destinazione. La seconda parte di stagione sarà importante per capire quale futuro attende il calciatore classe 1995.