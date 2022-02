Juventus, ufficiale Bentancur al Tottenham

Sta per iniziare l’avventura inglese di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista lascia la Juventus per misurare le sue capacità in Premier League. Ad attenderlo c’è Antonio Conte. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colmán a fronte di un corrispettivo di 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 6 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale”.

“Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 4 milioni, già al netto del contributo di solidarietà, degli oneri accessori e di quanto spettante al Boca Juniors a seguito della cessione di tale diritto alle prestazioni sportive”. È questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero, che con la partenza in parallelo di Kulusevski sempre verso Londra, incassa virtualmente 70 milioni di euro.