Il Milan ha scelto il difensore per rinforzare il reparto nel mercato di gennaio: i rossoneri hanno messo nel mirino Lenglet.

Come riportato dal Corriere dello Sport il giocatore avrebbe già dato il suo sì, ma resta da trovare l’accordo con il Barcellona e l’Aston Villa. Per i rossoneri il francese sarebbe una soluzione gradita solo in prestito con diritto di riscatto.

