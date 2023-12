Il Psg pur arrivando seconda nel proprio girone non ha pescato un abbinamento impossibile, quello con la Real Sociedad, e L’Equipe l’ha sottolineato in prima pagina

«Una buona stella» ha scritto il quotidiano francese indicando come positiva l’urna di Nyon anche se la formazione basca è un cliente ostico come ha dimostrato nella doppia sfida contro l’Inter.

