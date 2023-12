La Lazio risolbe i suoi problemi con l’indice di liquidità a ridosso della finsetra di calciomercato di gennaio

Importante aggiornamento fornito da Repubblica Roma sul calciomercato della Lazio per la prossima finestra di gennaio.

La società di Claudio Lotito ha finalmente sistemato l’incubo indice di liquidità: i parametri sono ora corretti e dunque, anche in vista del Bayern Monaco in Champions League, non sono esclusi interventi in entrata.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG