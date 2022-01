Milan, c’è un nuovo positivo al Covid

Direttamente dal Camerun, sede della Coppa d’Africa, arrivano cattive notizie per il Milan. Il Senegal ha dato infatti la comunicazione ufficiale di due nuovi casi di positività al Covid-19 dopo quelli che avevano impedito al portiere del Chelsea Edouard Mendy e al napoletano Kalidou Koulibaly di prendere parte all’esordio contro lo Zimbabwe.

Tra i calciatori contagiati nel ritiro della nazionale africana c’è anche il difensore rossonero Fodé Ballo-Touré, che non sarà ovviamente a disposizione per il prossimo impegno contro la Guinea. Ecco il comunicato del Senegal: “La FSF informa che a seguito dei test PCR obbligatori effettuati mercoledì 12/01/2022, ovvero 48 ore prima della partita ufficiale Senegal vs Guinea, i risultati dei tamponi di 2 giocatori (Idrissa Gana Gueye e Fode Ballo Touré) sono risultati positivi”.