Juventus, Arthur ha detto sì all’Arsenal

Sirene inglesi per Arthur. Secondo la Gazzetta dello Sport il calciatore si sente lusingato dalla proposta dei Gunners e avrebbe detto sì a un prestito di 6 mesi. Una tempistica che prende in controtempo i bianconeri, nel momento in cui Massimiliano Allegri aveva ricominciato a puntare sul brasiliano.

Il calciomercato è fatto di occasioni e non sempre segue una logica ben precisa. Ora Arthur si trova tra due fuochi: la permanenza a Torino e una nuova avventura in Inghilterra. La situazione potrebbe sbloccarsi di fronte a un’offerta per un acquisto a titolo definitivo del brasiliano. La Juventus potrebbe così incamerare un discreto bottino per le prossime operazioni in entrata. Su tutte, la ricerca di un sostituto di Chiesa per l’attacco. In questo senso sono da tenere in considerazione i nomi di Azmoun e Depay.