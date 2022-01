Le parole di Pioli alla vigilia di Milan-Genoa di Coppa Italia

Il Milan non snobba la Coppa Italia, anzi la vive come un momento di ulteriore crescita. Messa in pausa la rincorsa in campionato all’Inter capolista, ecco il Genoa a San Siro. “È un’opportunità per dimostrare le nostre qualità. Dovremo essere preparati per fare una grande partita”. Ai microfoni di Mediaset il tecnico rossonero si mostra propositivo e convinto delle qualità dei suoi ragazzi.

“Dobbiamo fare il nostro meglio in ogni competizione. Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita”. A San Siro domani sera ci sarà il grande ex Andrij Shevchenko, alla guida di una squadra in piena crisi di risultati. Un motivo in più per non sottovalutare la gara e puntare alla finale del prossimo 11 maggio 2022.