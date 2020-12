Milan-Celtic, le formazioni ufficiali

Stasera il Milan scende in campo a San Siro contro il Celtic Glasgow nella gara valida per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League. I Rossoneri ritrovano in panchina Stefano Pioli dopo la lunga assenza per la sua positività al Covid. Il Milan, secondo nel girone a 7 punti (a -1 dalla capolista Lille e +1 dallo Sparta Praga terzo), nella partita di andata del 22 ottobre vinse per 1-3 sul Celtic, ultimo nel girone a un solo punto.

Formazioni ufficiali Milan-Celtic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjær, Theo Hernández; Kessié, Krunić; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Kalulu, Romagnoli, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Brahim Díaz, Colombo, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Frimpong, Rogić, Christie; Edouard. A disposizione: Bain, Hazard, Jullien, Welsh, Taylor, Henderson, Soro, Ntcham, Ajeti, Klimala. Allenatore: Lennon.