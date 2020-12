Dopo la vittoria del Milan, il quinto turno di Europa League per le italiane in campo oggi si conclude con il Napoli che pareggia con l’AZ Alkmaar in Olanda e la Roma che batte in casa per 3-1 lo Young Boys 3-1, assicurandosi il primato nel girone A e il passaggio ai sedicesimi.

Eppure gli azzurri erano partiti in quinta, con il gol al 6′ di Mertens. Il pareggio arriva al 54′ con Martins. Ospina al 60′ è bravo a parare un rigore a Koopmeiners. La Roma invece dopo aver mancato in più occasioni di passare in vantaggio in avvio, va sotto al 34′ con il gol di Nsame, risultato poi ribaltato con il pareggio di Mayoral al 44′ seguito nel secondo tempo dai gol Calafiori (al 58′) e Dzeko (all’81’).

Tabellino Az Alkmaar-Napoli

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson (25′ st Boadu), Aboukhlal (37′ st Karlsson). A disposizione: Verhulst, Reus, Drujif, Evjen, Famillo-Castillo, Letschert, Reijnders, Leeuwin. Allenatore Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (21′ st Mario Rui); Fabian Ruiz (22′ st Elmas), Bakayoko, Zielinski (16′ st Petagna); Politano, Mertens (21′ st Demme), Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Lozano, Manolas, Lobotka. Allenatore Gattuso.