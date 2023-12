Il Milan si giocherà la stagione contro il Newcastle e servirà una vittoria per non vedere la stagione in Champions terminare alla fase a gironi: la speranza si chiama Leao

Il Milan si giocherà la stagione contro il Newcastle e servirà una vittoria per non vedere la stagione in Champions terminare alla fase a gironi: la speranza si chiama Leao.

Gli stimoli sono tanti e Stefano Pioli si aggrappa al rientro dell’attaccante portoghese per scardinare le certezze difensive della formazione inglese. L’esterno rientra dopo l’infortunio subito a Lecce. Intanto in aiuto al club è tornato Ibrahimovic. Lo scrive Tuttosport.

