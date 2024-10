Il Milan sarebbe ormai prossimo l’accordo con il giocatore. Ecco quando arriverà la definitiva fumata bianca. In un panorama calcistico caratterizzato da incessanti voci di mercato e strategie a lungo termine, il Milan si appresta a compiere un passo significativo verso la stabilità di cui ha così tanto bisogno, fondamentale sia per il presente che per il futuro del club. La trattativa che tutti i tifosi rossoneri e lo stesso tecnico Paulo Fonseca attendevano con impazienza è infatti sul punto di concludersi positivamente, promettendo di portare un’ondata di entusiasmo e rinnovata fiducia all’interno dello spogliatoio e tra i sostenitori. Il contesto poco felice Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi […]

Leggi l’articolo completo Milan, che colpo! Accordo a un passo, ecco quando può arrivare la firma, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG