Colpo davvero magistrale quello del Milan. I numeri del giocatore raccontano che garantisce almeno un gol a partita. Il Milan ha condotto un mercato estivo decisamente basato su tempi lunghi e attesi ma, alla fine, ha portato a casa tutti gli obiettivi che si era prefissato. La politica societaria ha certamente fruttato, offrendo la possibilità di risparmiare importante risorse economiche. C’è però un colpo di mercato davvero indovinatissimo da parte del Milan e a dirlo sono i numeri. Il giocatore è infatti capace di regalare un gol a partita, marcia in più che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Il Milan è tornato a balbettare Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei […]

Leggi l’articolo completo Milan, che colpo! Garantisce un gol a partita: numeri da urlo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG