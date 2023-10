Milan, che occasione sprecata. Ma Pioli ha da recriminare su un solo aspetto nella gara di ieri al Maradona

Ieri sera il Milan ha gettato al vento un’enorme occasione. Avanti di due reti dopo una prima frazione di gioco dominata per lunghi tratti, i rossoneri si fanno riprendere dal Napoli.

Un 2-2 finale che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Pioli e allo stesso tecnico che, come scrive Tuttosport, deve recriminare sull’incapacità con cui i suoi (e lui) non hanno saputo gestire quel prezioso doppio vantaggio scaturito dai colpi di testa di Giroud. Un risultato che sarebbe potuto essere più rotondo se fossero state sfruttate a dovere alcune ghiotte occasioni.

