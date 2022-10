Milan Chelsea Primavera 0-0 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la quarta giornata di Youth League

Il Milan Primavera affronta il Chelsea nella quarta giornata di Youth League. Dopo l’1-1 dell’andata a Cobham, le due squadre si ritrovano al PUMA House of Football in un match chiave per la qualificazione. Segui il live del match.

Milan Chelsea Primavera 0-0 LIVE: cronaca del match

1‘ – Comincia la gara.

5‘ – Grande intensità in questo avvio. Prima mezza chance per i Blues con un calcio di punizione dal limite dell’area respinto dalla barriera.

7‘ – Ripartenza a grande velocità del Chelsea conclusa da una girata in area di Castledine che termina alta.

15‘ – Comincia a prendere un po’ di campo anche il Milan. Fin qui però nessuna occasione per i rossoneri.

22‘ – Occasione Chelsea. Uscita incerta di Nava da corner, il pallone resta in area e Webster non riesce a metterlo in porta.

30‘ – Sostituito Lazetic, sembra un problema muscolare.

37‘ – Imbucata Blues con Dyer che arriva sul fondo e cerca di sorprendere Nava sul primo palo, il portiere si rifugia in corner.

43‘ – Idowu sfiora la traversa con un tiro dalla lunga distanza.

43‘ – Chelsea vicinissimo al vantaggio con Thomas che in area calcia alto di poco.

45′ ZEROLI! – Gran colpo di testa del centrocampista su cross di Bakoune, parata super di Curd.

FINE PRIMO TEMPO – Si va al riposo sullo 0-0.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Chelsea Primavera 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-3-3): Nava; Bartesaghi, Paloschi, Simic, Bakoune; Zeroli, Marshage, Gala; El Hilali, Lazetic (31′ Traorè), Alesi. A disp.: Torriani, Bozzolan, Eletu, Stalmach, Parmiggiani, Longhi. All.: Abate.

CHELSEA (4-3-3): Curd; Hughes, Akomeah, Humphreys, Gilchrist,; Dyer, Hall, Webster; Mendel-Idowu, Castledinem, Tauriainen (40′ Thomas). A disp.: Merrick, Acheampong, Silcott-Duberry, Runham, Soonsup-Bell, McMahon. All. Brand.

ARBITRO: Bram Van Driessche

ASSISTENTI: Yves De Neve – Michael Geerolf

AMMONITI:

