Il Milan deve affrontare la lunga assenza per infortunio di Bennacer. Franco Ordine esprime la soluzione al rebus chiamato Vos, Zeroli e Rabiot.

Nel mondo del calcio, dove le strategie e le decisioni possono cambiare l’esito di una stagione, il Milan si trova a un bivio significativo per quanto concerne il suo centrocampo. Con l’infortunio di Bennacer, le opzioni per rinforzare questa zona cruciale del campo sono diventate un argomento caldo tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Franco Ordine, nel suo editoriale per il sito derbyderbyderby.it, ha recentemente condiviso le sue riflessioni su questa situazione, offrendo un’analisi dettagliata delle possibili mosse del Milan.

Dilemma sul centrocampo: giovani talenti o investimenti pesanti?

Un punto di discussione chiave riguarda l’opportunità di integrare nel centrocampo rossonero giovani promesse come Vos e Zeroli, oppure di orientarsi verso un nome più affermato e di peso come quello di Rabiot. La scelta tra queste opzioni non è semplice. Da un lato, puntare su talenti emergenti potrebbe rappresentare un risparmio economico significativo per le casse del club e al tempo stesso un investimento sul futuro. Dall’altro, l’acquisto di un giocatore stabilito e di esperienza internazionale come Rabiot potrebbe offrire garanzie immediate in termini di prestazioni, a fronte però di un esborso finanziario più oneroso.

Ismael Bennacer

La considerazione sui giovani

Il dibattito si estende poi alla questione della gestione dei talenti già in rosa, come Adli e Pobega, le cui carriere sono seguite con interesse dalla tifoseria e dagli analisti. La riflessione di Ordine su quest’aspetto è emblematica: non sempre è possibile prevedere gli eventi, come l’infortunio di Bennacer, che avrebbero potuto giustificare una maggiore cautela nel lasciar partire certi giocatori.

Strategie tattiche: la visione di Fonseca

L’evoluzione tattica della squadra con l’arrivo di un giocatore del calibro di Rabiot richiederebbe una revisione degli schemi di gioco attuali. Ordine sottolinea come l’introduzione di Rabiot nel centrocampo milanista potrebbe spingere l’allenatore Fonseca a optare per un modulo con tre giocatori in mediana, uno scostamento dalle preferenze tattiche manifestate finora. Tuttavia, l’attuale direzione tecnica sembra non considerare questa opzione come una priorità immediata.

