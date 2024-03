Per Samuel Chukwueze non solo il gol nel match di campionato contro il Verona: ecco cos’è successo dopo la partita

Il Milan ha battuto il Verona in trasferta in occasione della 29esima giornata di Serie A. Un successo per 3-1 che ha incrementato il secondo posto, soprattutto dopo il passo falso della Juventus in casa col Genoa (0-0).

Tra i protagonisti c’è stato Samuel Chukwueze, autore del 3-1 nonché del suo primo gol in campionato. Il nigeriano, a fine partita, ha preso ordini da Pioli e sotto le indicazione del suo tecnico è rimasto oltre la fine della partita per allenarsi in campo con un preparatore.

