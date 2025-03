Milan, clamoroso: Ibra si allontana. Spaccatura netta, Cardinale è atteso in Italia

Sta per scatenarsi una guerra civile all’interno della dirigenza del Milan, Ibrahimovic potrebbe salutare. Atteso Cardinale in Italia per decidere il suo futuro.

Il Milan sta vivendo un momento molto complicato della sua stagione ed in generale della sua storia. Difficoltà estrema da più punti di vista per i rossoneri, che si trovano quasi matematicamente fuori dalla corsa Champions League già a marzo e con vari problemi tra campo e fuori dal campo. La situazione non sembra essere migliore dal lato dei giocatori, come lo dimostra la recente risposta di Leao ai tifosi che ha fatto infuriare tutti.

Milan, il futuro di Conceicao resta un dilemma

Dopo la sconfitta contro il Torino, in ambiente Milan si parlava di un incontro avvenuto tra il tecnico portoghese e la dirigenza, incontro nel quale quest’ultima aveva dato una sorta di ultimatum all’allenatore. L’ultimatum riguardava le successive due partite dei rossoneri, quelle contro Bologna e Lazio. Partite che adesso sappiamo come sono andate a finire, ovvero con due sconfitte, altre due sconfitte rimediate dal Milan. Conceicao però, ad oggi, è ancora ufficialmente il tecnico della squadra, ma ovviamente il filo sul quale cammina è più che sottilissimo.

Milan, problemi anche in dirigenza

Ma i problemi non finiscono qui. Oltre ai pessimi risultati in campo, oltre ai problemi tra calciatori e tifoseria ed oltre al futuro dubbio dell’allenatore della formazione; in dirigenza le cose non vanno di sicuro meglio. In questi giorni è uscita la notizia circa la spaccatura in due fazioni, con Furlani da una parte ed Ibrahimovic dall’altra. Spaccatura che, se confermata, va gestita: uno dei due deve andare via.

Secondo la testata giornalistica francese FootMercato, ad andare via potrebbe essere lo svedese. Nei prossimi giorni è atteso in Italia Gerry Cardinale, il suo arrivo potrebbe coincidere con una decisione sotto questo punto di vista. I giorni di Ibra al Milan potrebbero essere numerati.

