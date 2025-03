Non solo il DS, il Milan cambia: muovo ingresso nell’organigramma

Aria di cambiamenti in Casa Milan, bisogna uscire dalla crisi, la situazione:

Dopo la terza sconfitta di fila per 2-1 il Milan ha abbandonato definitivamente i sogni Champions. La sconfitta contro la Lazio ha dimostrato che la squadra ha sempre gli stessi problemi: poca coesione, troppa dipendenza dal gesto tecnico del singolo. Serve un cambio di rotta immediato, anche se la stagione è ormai da buttare. E mentre Leao istiga la curva, la società ragiona le mosse da fare.

Una nuova figura oltre al DS

Il Milan, non è un segreto, non ha fretta di trovare un Direttore Sportivo. La scelta deve essere operata con calma al fine di poter garantire la miglior scelta possibile. Tuttavia, il profilo migliore (Andrea Berta) è sfuggito al Milan proprio per colpa della troppa lentezza. Berta aspettava un’offerta dei rossoneri, l’offerta non è arrivata e l’ex miglior DS d’Europa ha firmato per un altro club. Ora in corsa restano Fanio Paratici ed Igli Tare, con l’albanese che sembra in leggero vantaggio rispetto all’ex Juve. Nel mentre però il diavolo ha trovato un nuovo capo della comunicazione: Francesca Montini.

Chi è Francesca Montini? Dal rosso Ferrari al diavolo rossonero

Francesca Montini è una grandissima esperta di comunicazione. Nella sua lunga e prestigiosa carriera ha lavorato per diversi marchi di tutto rispetto, come Ford, Nike e Ferrari, dove risulta il suo ultimo impiego. Nella Rossa Montini ha lavorato più di 7 anni da capo della comunicazione del brand, con ottimi risultati. Sembrerebbe un ottimo profilo per il Milan, nei prossimi giorni si attende l’ufficialità.

