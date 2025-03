Maignan può lasciare il Milan “per colpa” di un ex Inter: incredibile rivelazione di mercato, ecco cosa può accadere

Maignan può lasciare il Milan “per colpa” di un ex Inter. La voce di mercato è forte e promette sviluppi. Ecco cosa può accadere.

La sconfitta del Milan contro la Lazio riapre i processi sulla squadra e sulla società. I tifosi hanno fatto sentire forte la propria voce, e il clima, con ogni probabilità, non si concilierà a breve. La frustrazione cresce e la pazienza sembra essere finita. Anche in società sembrano esserci tensioni, con l’ultima indiscrezione che rivela una crescente frizione tra Ibrahimovic e Furlani. La situazione interna sta diventando sempre più delicata, e le voci di conflitto aggiungono incertezze a un ambiente già teso, con i riflettori puntati su ogni decisione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La rivoluzione estiva non risparmierà nessuno

Il prossimo mercato promette molti cambiamenti a Milanello, una vera e propria rivoluzione. Gli addii potrebbero riguardare anche i big della rosa, e le voci di un possibile rinnovamento si stanno facendo sempre più insistenti. Una voce in particolare su Maignan sta tenendo in ansia i tifosi rossoneri, che temono per il futuro del portiere. A destare preoccupazioni, infatti, c’è un intreccio che coinvolge il suo futuro e che potrebbe persino riguardare un ex Inter, creando non poco scompiglio tra i tifosi. Se queste voci si rivelassero veritiere, il mercato estivo potrebbe davvero segnare una svolta significativa per il Milan.

Maignan saluta il Milan per “colpa” di un ex Inter?

Molti dei giocatori di punta, su cui si è basata la costruzione dei successi di queste stagioni, possono trovarsi a dover prendere decisioni difficili, con Maignan che potrebbe essere uno dei principali nomi a lasciare il club per anticipare un addio potenzialmente a parametro zero. Nonostante i venti di cambiamento, il calibro e il talento di Maignan non passano inosservati sul palcoscenico europeo. Il suo nome è stato accostato a grandezze come il Real Madrid e il PSG, ma è nel campionato inglese che potrebbe trovarsi il suo prossimo capitolo, con il Manchester United che mostra un particolare interesse. I Red Devils, in cerca di una nuova direzione dopo una stagione sottotono, vedono in Maignan – scrive Milanlive.it – la figura ideale per dare una nuova identità alla loro porta, potenzialmente sostituendo André Onana, la cui permanenza appare sempre più in bilico.

