Ibrahimovic e Cardinale a Londra, Furlani scavalcato e in imbarazzo: nuovo retroscena in casa Milan

La confusione societaria è sempre di più, ma la ricerca del DS continua.

La società ha tirato i remi in barca per questa stagione. Il gap con il quarto posto è troppo ampio e le partite per recuperarlo troppo poche. E mentre Conçeicao aspetta solo l’ufficialità dell’esonero, conoscendo già il suo successore, sono ore di viaggi e trattative per i dirigenti rossoneri. Tutta la dirigenza è coinvolta in operazioni e trattative, tutti tranne Furlani…

Londra centro nevralgico delle trattative rossonere?

Oltre alle questioni di calciomercato inerenti alla compravendita di calciatori Ibrahimovic e Cardinale sono volati a Londra. Nella capitale inglese l’ex centravanti e il proprietario del Milan hanno incontrato sia Paratici sia Tare, al fine di sciogliere i dubbi su chi possa essere meglio come nuovo Direttore Sportivo. Tare porterebbe in rossonero Zaccagni e Nuno Tavares, giocatori che ha portato lui alla Lazio, mentre Paratici porterebbe al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Furlani però bolle…

Braccio di ferro Ibra-Furlani?

Nei giorni scorsi si era parlato di una faida interna alla società che vede come leader da una parte Zlatan Ibrahimovic e dall’altra Giorgio Furlani. Questa faida sembrerebbe esistere nel momento in cui Furlani prima della partita contro la Lazio dichiara “Tutte le decisioni passano da me” per poi vedersi scartato dalla missione londinese per scegliere il DS. Questa situazione fa sembrare Ibrahimovic “il vincitore” e chissà che il prossimo a lasciare il Milan non possa essere proprio Giorgio Furlani.

