Milan, dimissioni Conceiçao e squadra a Ibra. La proposta alimenta il dibattito

Una clamorosa proposta che giunge in zona Milan alimenta il dibattito tra i tifosi, dimissioni per mister Sergio Conceicao e squadra a Zlatan Ibrahimovic.

Momento molto difficile per il Milan ed i suoi tifosi, che soffrono. I rossoneri hanno perso anche contro la Lazio, terza sconfitta consecutiva in Serie A, che potrebbe pregiudicare la corsa al quarto posto e quindi alla Champions League. Contro i rossoneri non ci sono solo le proteste dei tifosi, ma anche i commenti negativi degli addetti ai lavori, ad esempio Arrigo Sacchi ci è andato giù pesante contro la squadra rossonera. Un momento di sicuro molto molto complicato.

Milan, definitivamente sfumata la Champions League

La sconfitta contro la Lazio, nel secondo scontro diretto consecutivo, potrebbe essere stata fatale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. I punti di distacco dalla quarta posizione al posto di diminuire aumentano, ma a diminuire sono le partite che mancano al termine della stagione. Vincerle tutte e sperare che gli altri sbagliano è quasi utopia, anche per il numero di squadre coinvolte nella corsa. Adesso l’obiettivo dovrà essere solamente quello di arrivare più in alto possibile in classifica.

Milan, dimissioni per Conceicao e squadra ad Ibrahimovic

A farla da padrone, in questo momento in cui non funziona niente, sono i tifosi. Sono loro che contestano e chiedono i cambiamenti, che sia allo stadio o che sia tramite i social. E, dopo che è spopolato l’# che voleva la vendita del club da parte di Cardinale, adesso un nuovo tormentone è partito e riguarda l’allenatore. I tifosi ne chiedono le dimissioni in blocco su twitter. Tifosi che addirittura chiedono di affidare la rosa a Zlatan Ibrahimovic, che in questo momento sembra sia in contrasto con Furlani.

