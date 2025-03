Milan, ci siamo! Arriva la conferma: “Le due società stanno finalizzando i documenti

SI sblocca la situazione! Sembrava impossibile, ma ora le parti sono molto vicine.

Nonostante la crisi nella quale il Milan è sprofondato, la società sta cercando di porre le basi per il prossimo anno. Dalla scelta del DS, per la quale sono rimasti in corsa due profili, entrambi con esperienza con top club. Alla scelta dei nuovi giocatori da inserire in rosa a quelli sulla lista dei partenti, senatori compresi. Aria di rivoluzione nella Milano rossonera, rivoluzione che coinvolgerà anche San Siro.

Sala annuncia: “Speriamo di ricevere l’offerta di Milan e Inter, i club stanno finalizzando i documenti”

Il sindaco di Milano si è recentemente espresso sulla questione alla fine di una conferenza stampa: “Speriamo in settimana di ricevere l’offerta di Inter e Milan come è previsto. Le due società stanno finalizzando i documenti e nel momento in cui riceveremo il piano economico finanziario lo esamineremo. Immagino che sarà qualcosa di corposo. Ci prenderemo qualche giorno per osservarle, per analizzarle, riferirò in Consiglio Comunale e poi vedremo come procedere. Tutto ciò però se arrivano. Il piano finanziario dovrebbe arrivare in queste settimane, questa o la prossima, per mantenere la deadline che è concludere il tutto per le vacanze”.

Uno stadio in comproprietà con l’Inter?

Dopo mille discorsi nei quali sono venute fuori le ipotesi più disparate, dalla demolizione del Meazza e la costruzione di un nuovo stadio nel medesimo luogo, all’idea di costruire un nuovo stadio da un’altra parte, al ristrutturare San Siro. Le ultime notizie, comprese le parole di Sala, fanno intendere che, se tutto sarà fatto nel limite delle scadenze, il Comune di fatto venderà San Siro a Milan ed Inter, insieme.

