Milan, Gazzetta dello Sport: Cardinale cambia tutto. Le novità in arrivo

Gerry Cardinale è atteso in Italia per prendere delle decisioni forti per provare a risollevare il Milan, crollato in una crisi senza eguali recentemente.

Al Milan adesso serve una vera e propria impresa per rimettere sui binari giusti una stagione che si sta complicando sempre di più. Salutata la Champions League ai playoff contro il Feyenoord, i rossoneri l’hanno ormai quasi salutata anche per la prossima stagione, dato che con la sconfitta contro la Lazio il quarto posto si è fatto ancora più complicato da raggiungere. A peggiorare le cose si aggiungono anche i rimpianti, con un ex calciatore ceduto per scarso dai rossoneri che si sta rivelando molto interessante all’estero.

Milan, Conceicao sempre più lontano

Vedere a lungo Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è quasi impossibile. Il tecnico portoghese vive alla partita ormai, anzi quella contro la Lazio gli doveva essere fatale anche se non lo è stato nell’effettivo. Ricordiamo anche che il Milan ha dalla sua parte una clausola da attivare per esonerare Conceicao entro giugno e non pagargli anche il prossimo anno di contratto. La stessa “furbata” utilizzata per mandare via Fonseca qualche mese fa.

Milan, Cardinale pronto alla rivoluzione

Nei prossimi giorni è atteso in Italia Gerry Cardinale, e con lui sono attese anche un po’ di novità, da più punti di vista ed aspetti. Si parte con la dirigenza, la prima cosa da fare sarà chiarire la presunta spaccatura venutasi a creare tra Ibrahimovic e Furlani, la seconda novità sempre per quanto riguarda la dirigenza sarà la scelta di un nuovo direttore sportivo: sembra ormai essere un testa a testa tra Paratici e Tare, con quest’ultimo favorito. La seconda scelta attesa è quella circa l’allenatore o il nuovo allenatore, il ciclo Conceicao sembra ormai essere giunto al suo capolinea, ma la prossima scelta va ponderata per evitare di commettere gli stessi errori. Infine le decisioni sui singoli, dalla situazione Theo Hernandez a quella Leao, vanno chiariti anche questi aspetti.

