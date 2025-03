Gazzetta Milan, scelta fatta in panchina: non si torna indietro

La società rossonera ha preso la sua decisione per quanto riguarda la propria panchina dopo la sconfitta di San Siro contro la Lazio

L’immagine che rimane impressa nella mente degli appassionati è quella di un San Siro freddo quando deve sostenere e bollente quando c’è da fischiare. Come si è passati dall’esaltazione totale del 2022 con sold out continui a questa contestazione? Prima l’allontanamento di Maldini, poi la cessione di Tonali e gli addii di Giroud e di Kjaer: i tifosi non si riconoscono più in questa società e lo fanno sentire a gran voce, definendola indegna. Non basterà un’eventuale vittoria della Coppa Italia per riacquisire la fiducia dei supporter: in estate servirà una rivoluzione drastica e, nella prossima stagione, serviranno risultati totalmente diversi.

Conceiçao: prima settimana piena per lavorare a Milanello

Da quando è arrivato a fine dicembre, Sergio Conceiçao è stato costretto a lavorare più sulla testa dei giocatori che sulla tattica, essendo il Milan impegnato ogni tre giorni. Diciamo che il lavoro mentale del tecnico non ha funzionato, per usare un eufemismo, ma ora ha tutto il tempo per preparare le partite in allenamento: il prossimo impegno infrasettimanale dei rossoneri sarà il derby del 2 aprile valido per la semifinale di Coppa Italia. Ora arriva la trasferta di Lecce, obiettivo rialzarsi immediatamente. Ma l’allenatore portoghese è saldo sulla panchina rossonera? Vediamo il pensiero della Gazzetta sulla possibile permanenza di Conceiçao.

Milan: avanti con Conceiçao fino al termine della stagione

Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha ribadito la sua fiducia al tecnico portoghese nella pancia di San Siro. Il Milan andrà avanti con lui fino alla fine della stagione, non ci saranno ulteriori ribaltoni a meno di sorprese eclatanti. La possibilità di un arrivo di Tassotti come traghettatore è stata solo un’idea, il Diavolo proseguirà con Conceiçao e poi a giugno arriveranno i saluti finali. Sono rimasti due gli obiettivi da raggiungere: vincere la Coppa Italia e qualificarsi almeno per l’Europa League, visto che la Champions ora dista 11 lunghezze. I due derby nella coppa domestica sono l’unico motivo per osservare ancora la stagione rossonera: se dovesse arrivare una sconfitta, questa annata potrebbe essere catalogata come una delle peggiori della storia recente del Diavolo.

