Milan senza parole: salta il grande colpo dell’estate, se ne va al Tottenham

È arrivata la doccia fredda: la dirigenza del Milan è rimasta attonita. Un altro obiettivo sfumato, i rossoneri sono sconcertati.

Durante l’estate, il Milan subirà trasformazioni significative, è un dato di fatto. Si discute con insistenza della concreta possibilità che Theo Hernandez e Rafael Leao possano lasciare il ‘Diavolo’ al termine della stagione. Inoltre, dovrà essere chiarita la situazione contrattuale di Mike Maignan, per il quale si parla ancora di un possibile prolungamento oltre il 30 giugno 2026. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di avviare, quindi, l’ennesima riorganizzazione. Tra arrivi e partenze, il Milan potrebbe (è quasi certo, ormai) cambiare anche allenatore. Sergio Conceicao sta tentando ogni soluzione, ma la situazione sembra peggiorare di settimana in settimana. In questa fase della stagione, emergono notizie negative anche riguardo a un potenziale acquisto di spicco, che avrebbe potuto essere una delle stelle rossonere nella prossima stagione.

Mercato, beffa Milan: Cardoso dice no, Tottenham in pole

Dalla Spagna giungono chiare indicazioni riguardo a un giocatore che, da mesi, è stato costantemente associato al Milan in vista della prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il grande obiettivo ambito dai rossoneri, e non solo, sembra destinato a non concretizzarsi. Si tratta di Johnny Cardoso, centrocampista americano attualmente in forza al Real Betis. Il giocatore ha segnato un gol nella sfida di Liga contro il Real Madrid, conclusasi 2-1, risultando determinante per la vittoria della sua squadra. Nel post-partita, Cardoso ha espresso la sua ferma intenzione di rimanere al Betis anche nella prossima stagione. ‘Fichajes.net’ indica inoltre che il Tottenham avrebbe una corsia preferenziale per l’acquisto del giocatore la prossima estate per 25 milioni di euro: uno scenario che difficilmente si realizzerà, così come l’arrivo del giocatore al Milan, anch’esso alla ricerca di rinforzi a centrocampo.

Cardoso resta al Betis: “Sono felice qui”, il Milan a mani vuote



A meno di sorprese dell’ultimo minuto, il calciatore non si trasferirà, nonostante l’interesse mostrato da diverse squadre, in particolare il Milan. “Sono felice di stare qui”, ha dichiarato Cardoso dopo la vittoria contro la squadra di Ancelotti, scatenando l’entusiasmo dei suoi tifosi. Anche Pellegrini, che lo ha reso un elemento chiave del centrocampo, lo considera fondamentale per il Betis. Cardoso è arrivato in Spagna dall’Internacional nel gennaio 2024 per soli 6 milioni di euro. Poco più di un anno dopo, è considerato uno dei migliori centrocampisti della Liga. In questa stagione, tra campionato e coppe, ha giocato 31 partite, segnando 2 gol e fornendo 1 assist.

Leggi l’articolo completo Milan senza parole: salta il grande colpo dell’estate, se ne va al Tottenham, su Notizie Milan.